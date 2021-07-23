Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили портфель бизнес-кредитов на 3%, потребкредиты - на 7,6%

Банки в Азербайджане в январе-июне 2021 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.
Согласно данным Центробанка, на 30 июня 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 856,9 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 4,9% - ИФ).
За шесть месяцев текущего года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 3% - до 8 млрд 729,4 млн манатов или 58,8% всего кредитного портфеля.
Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 7,6% - до 3 млрд 939,9 млн манатов, удельный вес – 26,5%.
За первое полугодие 2021 года банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 8,4% - до 2 млрд 187,6 млн манатов или 14,7% всего кредитного портфеля банков.
В Азербайджане на 30 июня 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.
Х.Насирзаде
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