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Финансы 23.07.2021 16:06

Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили портфель бизнес-кредитов на 3%, потребкредиты - на 7,6%

Банки в Азербайджане в январе-июне 2021 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 30 июня 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 856,9 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 4,9% - ИФ).

За шесть месяцев текущего года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 3% - до 8 млрд 729,4 млн манатов или 58,8% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 7,6% - до 3 млрд 939,9 млн манатов, удельный вес – 26,5%.

За первое полугодие 2021 года банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 8,4% - до 2 млрд 187,6 млн манатов или 14,7% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 30 июня 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБ, КРЕДИТЫ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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