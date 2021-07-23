ЕК готова предоставить Литве дополнительное чрезвычайное финансирование в связи с потоком мигрантов

Европейский союз по запросу Литвы помогает республике справляться с растущим потоком мигрантов и просителей убежища, которые прибывают с Ближнего Востока и Африки и въезжают в Литву через границу с Белоруссией.
"Авторитарный режим в Белоруссии эксплуатирует людей по политическим мотивам: это совершенно неприемлемо, - заявил в пятницу комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон. - Европейский Союз и государства-члены демонстрируют мощную солидарность с Литвой, и вместе мы полностью поддерживаем гражданское общество в Беларуси".
Она подчеркнула, что гуманитарная помощь обеспечит базовые потребности мигрантов, такие как питание и жилье. Еврокомиссия (ЕК) готова предоставить Литве дополнительное чрезвычайное финансирование по мере необходимости.
ЕК координирует помощь стран союза Литве через Европейский механизм гражданской защиты, обеспечивает доставку и оплачивает до 75% затрат на транспортировку грузов помощи. Уже двенадцать стран предложили помощь, в том числе палатки, кровати и электрогенераторы, сообщается в пресс-релизе.
Европейское агентство по охране границ (Frontex) направляет персонал и оборудование для защиты внешней границы союза, а Европол - сотрудников, обеспечивающих внутреннюю безопасность стран Европы.
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