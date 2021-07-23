Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в пятницу обсудил с представителями властей Польши опасения по поводу газопровода "Северный поток 2", а также оценил роль Варшавы в противостоянии России.

"Советник высоко оценил роль Польши в противостоянии российской агрессии, а также продвижении демократии в Белоруссии. (...) Он обсудил общую обеспокоенность в связи с газопроводом "Северный поток 2", - говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

В документе отмечается, что Шолле совершил визит в Варшаву, чтобы "подтвердить прочные отношения Соединенных Штатов с союзником по НАТО - Польшей".

Советник провел встречи, в частности, с заместителем главы МИД Польши Марчином Пшидачем, представителем правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским, а также маршалом (главой) Сената Томашем Гродзким.

В ходе встреч Шолле подчеркнул важность дальнейшего укрепления демократических институтов Польше и защиты свободы СМИ.

Ранее на этой неделе США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.