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ТЭК 23.07.2021 20:12

Советник госдепа США Шолле обсудил с польскими чиновниками обеспокоенность по поводу "Северного потока 2"

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в пятницу обсудил с представителями властей Польши опасения по поводу газопровода "Северный поток 2", а также оценил роль Варшавы в противостоянии России.

"Советник высоко оценил роль Польши в противостоянии российской агрессии, а также продвижении демократии в Белоруссии. (...) Он обсудил общую обеспокоенность в связи с газопроводом "Северный поток 2", - говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

В документе отмечается, что Шолле совершил визит в Варшаву, чтобы "подтвердить прочные отношения Соединенных Штатов с союзником по НАТО - Польшей".

Советник провел встречи, в частности, с заместителем главы МИД Польши Марчином Пшидачем, представителем правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским, а также маршалом (главой) Сената Томашем Гродзким.

В ходе встреч Шолле подчеркнул важность дальнейшего укрепления демократических институтов Польше и защиты свободы СМИ.

Ранее на этой неделе США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]