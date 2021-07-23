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Регион 23.07.2021 23:06

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Айе-Софии

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения Собора Святой Софии в Стамбуле, которому в 2020 году был придан статус мечети, сообщают западные СМИ.

Соответствующий доклад турецкая сторона должна представить к 1 февраля 2022 года.

В комитете выразили "серьезную обеспокоенность" последствиями трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Тэги: ЮНЕСКО, ТУРЦИЯ, СОБОР, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]