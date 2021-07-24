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СНГ 24.07.2021 09:03

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в массовых беспорядках осенью 2020-го

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в центре Бишкека 9 октября 2020 года, сообщил в субботу его адвокат Замир Жоошев.

"Алмазбеку Атамбаеву инкриминируется организация массовых беспорядков на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке 9 октября 2020 года", - сказал Жоошев.

По его словам, в уведомления о подозрении в совершении преступления говорится, что "для реализации своего преступного плана Атамбаев вступил в предварительный сговор с Омурбеком Бабановым (экс-премьер-министр Кыргызстана- ИФ), Фаридом Ниязовым (бывший советник Атамбаева - ИФ) и другими лицами с целью захвата власти".

"В обвинении указано, что Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади "Ала-Тоо", повлекшим за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов. На самом деле 9 октября Атамбаев и другие политики провели митинг с главным требованием - возвращение страны в правовое русло, избрание парламентом достойного премьер-министра, а также власть без ОПГ", - отметил Жоошев.

Адвокат добавил, что он подал ходатайство в Главное следственное управление МВД Кыргызстанао допросе Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева (бывший депутат парламента - ИФ), заявивших, что к беспорядкам 9 октября причастен экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Я ходатайствовал о необходимости снятия неприкосновенности с Сооронбая Жээнбекова для проведения необходимых следственных мероприятий с его участием. Однако никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась", - сказал Жоошев.

9 октября 2020 года Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

10 октября Атамбаев был задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Вместе с ним задержаны его советник Фарид Ниязов, два сотрудника службы охраны. В ГКНБ заявили, в ночь на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда Бишкек было применено насилие, постановление об изменении меры пресечения Атамбаеву было подписано под давлением.

В июне Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

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