Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан

Докладчик Комитета по миграции, беженцам и народонаселению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гаван (Ирландия) посетит Азербайджан.

Визит запланирован на 26-28 июля, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ПАСЕ.

Цель визита – подготовка доклада "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном".

А.Салаева