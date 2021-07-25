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СНГ 25.07.2021 12:32

У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны - Путин

Российский военно-морской флот может обнаружить любого врага и при необходимости нанести ему неотвратимый удар, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - сказал Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что сейчас российский флот обладает мощными кораблями океанской зоны, ракетными атомными подводными крейсерами. В арсенале России и эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, которые не имеют до сих пор аналогов в мире.

"Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана. Вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы отечества", - сказал Путин.

В День Военно-морского флота РФ Верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад, проходящий в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге.

В параде принимают участие около 4 тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Перед началом основной части смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-морского Флота.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]