Система ПРО морского базирования США в ходе испытания не смогла перехватить все учебные баллистические цели

США провели очередное испытание системы противоракетной обороны Aegis ("Иджис") морского базирования к северо-западу от Гавайских островов, в ходе которого удалось перехватить только одну из двух одновременно запущенных баллистических ракет малого радиуса действия, сообщило американское Агентство по ПРО.
"Целью испытания FTM-33 был перехват сразу группы из двух баллистических ракет малого радиуса действия с помощью четырех противоракет Standard Missile-6 Dual II (SM-6 Dual II)", - говорится в сообщении.
Пуск ракет-перехватчиков по целям был осуществлен с ракетного эсминца ВМС США USS Ralph Johnson (DDG 114).
"По предварительным данным, одна цель была успешно перехвачена. На данный момент мы не можем подтвердить, что вторая цель была также уничтожена", - сообщили американские военные.
Отмечается, что испытание FTM-33 было самой сложной миссией Агентства по ПРО за последнее время. Оно было проведено с использованием корабля системы ПРО Aegis, оснащенным новейшими противоракетами SM-6 Dual II.
29 мая в ходе летных испытаний залпом с борта корабля сразу двух новейших перехватчиков SM-6 Dual II не удалось перехватить цель в виде учебной баллистической ракеты средней дальности. По сообщению Агентства по ПРО, "целью испытаний было продемонстрировать способность корабля с системой ПРО Aegis, предназначенного для защиты от баллистических ракет, обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель в виде баллистической ракеты средней дальности залпом двух противоракет Standard Missile-6 Dual II. Перехвата не произошло".
Ракета SM-6 Dual II предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на конечном этапе траектории их полета к цели.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
Азербайджан посетит председатель Великого национального собрания Турции
Глава Минобороны Азербайджана соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии
Вертолет NASA совершил самый протяженный полет на Марсе
GM отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Беларусь вопреки санкциям планирует до 2025 года увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров до $7 млрд - министр
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Ирано-кубинская вакцина от COVID-19 может стать одной из лучших в мире – Глава Минздрава Ирана
В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID-19, 779 умерших
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом