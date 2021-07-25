Система ПРО морского базирования США в ходе испытания не смогла перехватить все учебные баллистические цели

США провели очередное испытание системы противоракетной обороны Aegis ("Иджис") морского базирования к северо-западу от Гавайских островов, в ходе которого удалось перехватить только одну из двух одновременно запущенных баллистических ракет малого радиуса действия, сообщило американское Агентство по ПРО.

"Целью испытания FTM-33 был перехват сразу группы из двух баллистических ракет малого радиуса действия с помощью четырех противоракет Standard Missile-6 Dual II (SM-6 Dual II)", - говорится в сообщении.

Пуск ракет-перехватчиков по целям был осуществлен с ракетного эсминца ВМС США USS Ralph Johnson (DDG 114).

"По предварительным данным, одна цель была успешно перехвачена. На данный момент мы не можем подтвердить, что вторая цель была также уничтожена", - сообщили американские военные.

Отмечается, что испытание FTM-33 было самой сложной миссией Агентства по ПРО за последнее время. Оно было проведено с использованием корабля системы ПРО Aegis, оснащенным новейшими противоракетами SM-6 Dual II.

29 мая в ходе летных испытаний залпом с борта корабля сразу двух новейших перехватчиков SM-6 Dual II не удалось перехватить цель в виде учебной баллистической ракеты средней дальности. По сообщению Агентства по ПРО, "целью испытаний было продемонстрировать способность корабля с системой ПРО Aegis, предназначенного для защиты от баллистических ракет, обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель в виде баллистической ракеты средней дальности залпом двух противоракет Standard Missile-6 Dual II. Перехвата не произошло".

Ракета SM-6 Dual II предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на конечном этапе траектории их полета к цели.