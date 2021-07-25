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Дальнее зарубежье 25.07.2021 20:55

Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

Генеральная прокуратура Афганистана начала расследование по фактам убийств десятков жителей уезда Спин-Болдак провинции Кандагар, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Отмечается, что речь идет об убийстве не менее ста мирных жителей. Уезд был захвачен боевиками движения "Талибан" полторы недели назад, после чего были зафиксированы убийства мирных жителей.

Ряд местных и зарубежных СМИ ранее опубликовали видеозаписи, на которых десятки членов движения "Талибан" бесчинствовали в городе, грабили дома и захватывали автомобили.

Афганское министерство внутренних дел обвинило талибов в убийствах мирных жителей в Спин-Болдаке и заявило, что они были убиты без всякой причины.

Сегодня же министерство иностранных дел Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором приветствовало документальное подтверждение преступлений талибов международными агентствами и последующие меры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]