Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

23.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 73.54 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.07.2021 10:10

Главный санитарный врач Украины сообщил, что в стране могут разрешить "микширование" вакцин от COVID-19

На Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган МЗ, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача". - сказал Кузин в интервью "Апострофу".

По его словам, соответствующее решение группы экспертов уже есть. Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНЫ, СМЕШИВАНИЕ


Похожие новости


Украина включила Азербайджан в список из 50 стран так называемой "красной зоны" по коронавирусу Число пострадавших в ходе столкновений в Киеве возросло до 581 человека, 77 погибли - Минздрав Украины Минздрав Украины подтвердил гибель семи человек в четверг в Киеве, число жертв с начала столкновений возросло до 35 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]