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Дальнее зарубежье 26.07.2021 10:20

Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза для стран Латинской Америки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает создать для стран Латинской Америки аналог Европейского союза, передает издание Xinhuanet.

"Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности", - цитирует издание слова Лопеса Обрадора.

Он призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом, "не слугой кого-либо, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСУДАРСТВА, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]