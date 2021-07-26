Рейтинг одобрения кабинета министров Японии снизился на фоне проходящей в стране Олимпиады

Рейтинг одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Есихидэ Суги упал до 34 % в то время как Олимпийские игры 2020 года в Токио в самом разгаре, свидетельствуют данные опроса Nikkei/TV Tokyo.
Опрос, в ходе которого в пятницу и субботу было опрошено 998 взрослых японцев в возрасте 18 лет и старше, показал, что рейтинг одобрения кабинета министров Суги снизился на девять процентных пунктов по сравнению с июнем.
Таким образом его рейтинг одобрения в июле достиг 34% и стал самым низким с сентября прошлого года, когда Суга вступил в должность.
53% среди главных причин негативного отношения к кабинету министров Суги назвали "отсутствие лидерства", а около 35 % также указали на "плохое управление правительством и партией".
Кроме того, около 65% респондентов считают, что вакцинация против COVID-19 в стране "проходит не гладко". О том, что проблем с вакцинацией в стране нет, заявили только 29% опрошенных.
Правительство премьер-министр Японии Йосихидэ Суги также подвергается критике за то, что по мнению некоторых, поставило проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.
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