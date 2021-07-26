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Дальнее зарубежье 26.07.2021 10:50

Рейтинг одобрения кабинета министров Японии снизился на фоне проходящей в стране Олимпиады

Рейтинг одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Есихидэ Суги упал до 34 % в то время как Олимпийские игры 2020 года в Токио в самом разгаре, свидетельствуют данные опроса Nikkei/TV Tokyo.

Опрос, в ходе которого в пятницу и субботу было опрошено 998 взрослых японцев в возрасте 18 лет и старше, показал, что рейтинг одобрения кабинета министров Суги снизился на девять процентных пунктов по сравнению с июнем.

Таким образом его рейтинг одобрения в июле достиг 34% и стал самым низким с сентября прошлого года, когда Суга вступил в должность.

53% среди главных причин негативного отношения к кабинету министров Суги назвали "отсутствие лидерства", а около 35 % также указали на "плохое управление правительством и партией".

Кроме того, около 65% респондентов считают, что вакцинация против COVID-19 в стране "проходит не гладко". О том, что проблем с вакцинацией в стране нет, заявили только 29% опрошенных.

Правительство премьер-министр Японии Йосихидэ Суги также подвергается критике за то, что по мнению некоторых, поставило проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ПРЕМЬЕР, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]