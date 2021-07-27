В РФ за сутки выявлено немногим более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом, 779 человек скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 32 случая, умерли за сутки 779 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 тыс. 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 129 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 779 пациентов, выздоровели 20 тыс. 116 человек.
В Москве за сутки зафиксированы минимальные с конца мая 2 тыс. 623 заболевших коронавирусом. Эти цифры соотносятся с уровнем заболеваемости 31 мая, когда было зарегистрировано 2 тыс. 614 новых случаев COVID-19.
Кроме того, в столице впервые за последний месяц суточная смертность опустилась ниже 100 случаев - в городе за прошедшие сутки от новой инфекции скончались 98 человек. Выздоровели в городе за сутки 4 тыс. 912 человек.
Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область - 1 тыс. 973 новых случаев и Санкт - Петербург - 1 тыс. 923 заболевших.
Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 6 млн 172 тыс. 812 случаев коронавирусной инфекции, 155 тыс. 380 умерших и 5 млн 526 тыс. 950 выписанных.
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