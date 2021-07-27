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Внешняя политика 27.07.2021 12:59

Губернатор Оклахомы прибыл в Баку для расширения стратегических партнерских отношений с Азербайджаном

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт в понедельник прибыл в Баку для продвижения и расширения стратегических партнерских отношений штата с Азербайджаном.

«Для меня большая честь принять приглашение президента Ильхама Алиева посетить Азербайджан, и я надеюсь на продуктивные встречи с его администрацией о том, как мы можем продолжить совместную работу. Оклахома и Азербайджан уделяют большое внимание энергетике, сельскому хозяйству и инновациям», - заявил Ститт, который пробудет в Азербайджане неделю, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой официальный сайт губернатора штата.

Контакты между штатом и Азербайджаном налажены в 2002 году.

По информации, в Баку уже находятся министр сельского хозяйства штата Блейн Артур и генерал-адъютант Оклахомы Майкл Томпсон. Министр торговли и экономического развития штата Скотт Мюллер прибудет в Баку на этой неделе.

В рамках визита Государственный университет Оклахомы и Азербайджанский государственный аграрный университет подпишут меморандум о взаимопонимании для совместной разработки академических программ и содействия обмену студентами и преподавателями между двумя учреждениями.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОКЛАХОМА, ГУБЕРНАТОР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]