Губернатор Оклахомы прибыл в Баку для расширения стратегических партнерских отношений с Азербайджаном

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт в понедельник прибыл в Баку для продвижения и расширения стратегических партнерских отношений штата с Азербайджаном.
«Для меня большая честь принять приглашение президента Ильхама Алиева посетить Азербайджан, и я надеюсь на продуктивные встречи с его администрацией о том, как мы можем продолжить совместную работу. Оклахома и Азербайджан уделяют большое внимание энергетике, сельскому хозяйству и инновациям», - заявил Ститт, который пробудет в Азербайджане неделю, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой официальный сайт губернатора штата.
Контакты между штатом и Азербайджаном налажены в 2002 году.
По информации, в Баку уже находятся министр сельского хозяйства штата Блейн Артур и генерал-адъютант Оклахомы Майкл Томпсон. Министр торговли и экономического развития штата Скотт Мюллер прибудет в Баку на этой неделе.
В рамках визита Государственный университет Оклахомы и Азербайджанский государственный аграрный университет подпишут меморандум о взаимопонимании для совместной разработки академических программ и содействия обмену студентами и преподавателями между двумя учреждениями.
Э.Шафиев
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