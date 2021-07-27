Губернатор Оклахомы прибыл в Баку для расширения стратегических партнерских отношений с Азербайджаном

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт в понедельник прибыл в Баку для продвижения и расширения стратегических партнерских отношений штата с Азербайджаном.

«Для меня большая честь принять приглашение президента Ильхама Алиева посетить Азербайджан, и я надеюсь на продуктивные встречи с его администрацией о том, как мы можем продолжить совместную работу. Оклахома и Азербайджан уделяют большое внимание энергетике, сельскому хозяйству и инновациям», - заявил Ститт, который пробудет в Азербайджане неделю, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой официальный сайт губернатора штата.

Контакты между штатом и Азербайджаном налажены в 2002 году.

По информации, в Баку уже находятся министр сельского хозяйства штата Блейн Артур и генерал-адъютант Оклахомы Майкл Томпсон. Министр торговли и экономического развития штата Скотт Мюллер прибудет в Баку на этой неделе.

В рамках визита Государственный университет Оклахомы и Азербайджанский государственный аграрный университет подпишут меморандум о взаимопонимании для совместной разработки академических программ и содействия обмену студентами и преподавателями между двумя учреждениями.

Э.Шафиев