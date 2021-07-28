Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0095 RUR   0.0231 GBR   2.3585 TRY   0.1986

Цена на нефть

27.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 74.48 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.07.2021 11:52

Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ и конденсата с Шах-Дениз в I полугодии увеличились на 1%

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с месторождения Шах-Дениз в январе-июне 2021 года составили $2 млрд 425,078 млн, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

При этом, доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $2 млрд 354,1 млн (рост на 6,7% -ИФ).

Кроме этого, доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз, составили $70,978 млн. (спад в 2,8 раза - ИФ). В том числе доходы от продажи конденсата составили $57,131 млн (спад в 2,3 раза).

По данным фонда, суммарные поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ за период с 2001 года по 1 июля 2021 года составили $151,759 млрд, от продажи прибыльного газа и конденсата с месторождения Шах-дениз за период с 2007 года по 1 июля 2021 года – $3,738 млрд.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

Участниками нового контракта являются: британская BP (оператор проекта - 30,37%), SOCAR (25%), венгерская MOL (9,57%), американская ExxonMobil (6,79%), индийская ONGC (2,31%), японские Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежская Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, НЕФТЕГАЗ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ и конденсата с Шах-Дениз в январе-мае сократились на 9% Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с блока АЧГ и месторождения Шах-Дениз в январе-феврале сократились на 42,5% Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана с блока АЧГ и месторождения Шах-Дениз в январе составили $248,5 млн Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана с блока АЧГ и месторождения Шах-Дениз за 2020г превысили $3,8 млрд Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана с блока АЧГ и месторождения Шах-Дениз за 11 месяцев превысили $3,6 млрд Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана с блока АЧГ и месторождения Шах-Дениз за 10 месяцев превысили $3,3 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]