Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с АЧГ и Шах-Дениз в январе-августе составили около $6 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и месторождения Шах-Дениз в январе-августе 2023 года составили $5 млрд 911 млн, что на 24% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $4 млрд 728 млн (спад на 28,7% -ИФ).
Доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз составили $1 млрд 183 млн (рост на 3%). При этом, доходы от продажи конденсата составили $259,554 млн (спад на 21%), газа - $923,446 млн (рост на 12,7%).
Как сообщалось ранее, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и месторождения Шах-Дениз в 2022 году составили $11 млрд 332 млн (+ 65,4% от показателя 2021 года).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).
В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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