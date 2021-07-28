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Оборона 28.07.2021 12:27

Азербайджан призывает Армению принять новые реалии в регионе и начать переговоры по делимитации границ – МИД

Армении необходимо принять новые реалии в регионе и начать переговоры по делимитации азербайджано-армянской границы, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Мы призываем Армению принять новые региональные реалии, прекратить военные провокации и начать переговоры по делимитации границ», - написала Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.

Она подчеркнула, что Азербайджан сохраняет за собой право защищать свою территориальную целостность.

«На любые шаги против нашей территориальной целостности будет дан решительный ответ», - добавила Абдуллаева.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АБДУЛЛАЕВА, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]