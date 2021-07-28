Азербайджан призывает Армению принять новые реалии в регионе и начать переговоры по делимитации границ – МИД

Армении необходимо принять новые реалии в регионе и начать переговоры по делимитации азербайджано-армянской границы, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Мы призываем Армению принять новые региональные реалии, прекратить военные провокации и начать переговоры по делимитации границ», - написала Абдуллаева в своем аккаунте в Twitter.

Она подчеркнула, что Азербайджан сохраняет за собой право защищать свою территориальную целостность.

«На любые шаги против нашей территориальной целостности будет дан решительный ответ», - добавила Абдуллаева.

Э.Шафиев