В Кремле считают США не партнерами РФ, а оппонентами или визави - Песков

США вряд ли можно назвать партнерами России, скорее - оппонентами или визави, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались, будут ли в Кремле продолжать называть американцев партнерами после новых заявлений президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

"Вряд ли их можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави", - ответил представитель Кремля.