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СНГ 28.07.2021 15:47

В Кремле считают США не партнерами РФ, а оппонентами или визави - Песков

США вряд ли можно назвать партнерами России, скорее - оппонентами или визави, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались, будут ли в Кремле продолжать называть американцев партнерами после новых заявлений президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

"Вряд ли их можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави", - ответил представитель Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]