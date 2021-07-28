ВБ присвоил Счетпалате Азербайджана высокий рейтинг независимости

Всемирный банк в глобальном отчете Индекса независимости высших органов аудита включил Счетную палату Азербайджана в число стран с «высоким уровнем независимости».
Всего в рейтинг включены органы высшего аудита 118 стран.
На презентации отчета в среду менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл отметила, что этот индекс будет полезен Азербайджану в вопросах совершенствования государственного управления, борьбы с коррупцией.
"Высокий рейтинг является очень важным моментом в вопросе привлечения иностранных инвестиций, как от ВБ, так и других прямых инвестиций от бизнес-кругов. Кроме того, как вы знаете, глобальной миссией ВБ является сокращение уровня бедности. С этой точки зрения, независимость высшего органа аудита определенной страны и способность выполнять свои прямые обязанности дают нам уверенность, что средства, выделенные на реализацию проектов, будут использованы по назначению", - сказала Майкл.
ВБ использовал 10 индикаторов, на основе которых составлен отчет: конституционная и правовая база, прозрачность процесса назначения главы высшего органа аудита, финансовая автономия, виды аудитов, операционная автономия, независимость в подборе кадров, мандат аудита, независимость определения сферы охвата аудита, выход к документам и информации, права и обязанности по аудированным отчетам.
Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов, в свою очередь отметил, что у палаты имеется несколько стратегических целей, среди которых усиление кадрового потенциала, широкое применение информационных технологий, улучшение качества подготовки отчетов, использование новых методов и средств аудита. Он также отметил, что подготовлен стратегический план на 2021-2025гг при поддержке Инициативы во имя развития INTOSAI (IDI).
На презентации также выступил ведущий специалист государственного финансового менеджмента ВБ Сринивас Гуразада, который отметил, что Азербайджан получил категорию B с 9 баллами и вошел в число 17 стран, которые имеют такую же оценку.
Х.Насирзаде
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