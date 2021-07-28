Запуск завода по производству промышленных взрывчатых веществ на западе Азербайджана планируется к 2023г - глава AzerGold

ООО «AzerBlast» («дочка» ЗАО «AzerGold») планирует до конца 2022 года ввести в эксплуатацию в Гяндже (запад Азербайджана) завод по производству промышленных взрывчатых веществ.

«Как известно, AzerGold учредило дочернюю компанию AzerBlast. Эта компания основана на модели государственно-частного партнерства. 51% акций AzerBlast принадлежит AzerGold, 49% - ООО «DM Service». Мы нацелены на то, чтобы до конца 2022 года ввести в эксплуатацию завод по производству промышленных взрывчатых веществ с применением передовых инновационных технологий», - сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов в интервью азербайджанскому телеканалу "Real TV", передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в течение двух лет после запуска, AzerBlast рассчитывает в полном объеме обеспечить внутренние потребности Азербайджана в продукции нового завода.

«В перспективе же мы планируем наладить экспорт взрывчатых веществ промышленного значения в соседние страны», - добавил Ибрагимов.

ООО AzerBlast прошло госрегистарцию 9 марта 2021 года. Компания учреждена для удовлетворения спроса внутреннего ранка на гражданские взрывчатые вещества в горнодобывающей и строительной отраслях, и на устранение зависимости от импорта. Данные взрывчатые вещества широко используются в промышленности при различных взрывных работах, строительстве тоннелей, автомагистралей, дамб, а также при эксплуатации шахт.

Кроме того, на фоне роста горнодобывающей и строительной промышленности, планируется выведение продукции компании на международные рынки с сохранением местного рынка как основного. С этой целью компания планирует в городе Гянджа построить завод по производству промышленных взрывчатых веществ с применением передовых инновационных технологий

ООО «DM Service», основанное в 2013 году, является официальным партнером компании «Orica-Nitro», одного из мировых лидеров в области производства взрывчатых веществ и инновационных систем.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кехнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова