Запуск завода по производству промышленных взрывчатых веществ на западе Азербайджана планируется к 2023г - глава AzerGold

ООО «AzerBlast» («дочка» ЗАО «AzerGold») планирует до конца 2022 года ввести в эксплуатацию в Гяндже (запад Азербайджана) завод по производству промышленных взрывчатых веществ.
«Как известно, AzerGold учредило дочернюю компанию AzerBlast. Эта компания основана на модели государственно-частного партнерства. 51% акций AzerBlast принадлежит AzerGold, 49% - ООО «DM Service». Мы нацелены на то, чтобы до конца 2022 года ввести в эксплуатацию завод по производству промышленных взрывчатых веществ с применением передовых инновационных технологий», - сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов в интервью азербайджанскому телеканалу "Real TV", передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в течение двух лет после запуска, AzerBlast рассчитывает в полном объеме обеспечить внутренние потребности Азербайджана в продукции нового завода.
«В перспективе же мы планируем наладить экспорт взрывчатых веществ промышленного значения в соседние страны», - добавил Ибрагимов.
ООО AzerBlast прошло госрегистарцию 9 марта 2021 года. Компания учреждена для удовлетворения спроса внутреннего ранка на гражданские взрывчатые вещества в горнодобывающей и строительной отраслях, и на устранение зависимости от импорта. Данные взрывчатые вещества широко используются в промышленности при различных взрывных работах, строительстве тоннелей, автомагистралей, дамб, а также при эксплуатации шахт.
Кроме того, на фоне роста горнодобывающей и строительной промышленности, планируется выведение продукции компании на международные рынки с сохранением местного рынка как основного. С этой целью компания планирует в городе Гянджа построить завод по производству промышленных взрывчатых веществ с применением передовых инновационных технологий
ООО «DM Service», основанное в 2013 году, является официальным партнером компании «Orica-Nitro», одного из мировых лидеров в области производства взрывчатых веществ и инновационных систем.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кехнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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