США готовы вернуться в СВПД, если Иран пообещает переговоры по другим спорным вопросам - Хаменеи

Администрация США выражает готовность вернуться в соглашение с Ираном по атому (СВПД), если Тегеран будет согласен на переговоры по другим вызывающим споры темам, заявил в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
По словам Хаменеи, слова которого приводят западные СМИ, Вашингтон предупреждал Тегеран, что "либо мы добавляем пункт (в СВПД - ИФ) о том, что в дальнейшем будут переговоры по ряду тем, либо никакого соглашения не будет".
США неоднократно заявляли, что хотели бы обсуждения с Тегераном таких тем, как иранская ракетная программа и дестабилизирующая, по мнению Вашингтона, деятельность Ирана на Ближнем Востоке. На обсуждении этих тем американская сторона настаивала и в прошлом - во время президентства Дональда Трампа.
Ранее в среду сообщалось, что Хаменеи раскритиковал США за упрямство на переговорах по возвращению Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД, а также - за нежелание выполнять обязательства перед Тегераном.
"На недавних переговорах по ядерной программе американцы упрямо отстаивали свою позицию. Когда они дают обещания, они говорят, что отменят санкции, но в реальности они этого не сделали и не сделают. Потом они говорят, что нужно добавить новые пункты в соглашения, которые уже существуют", - написал Хаменеи в твиттере.
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