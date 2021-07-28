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Регион 28.07.2021 19:02

США готовы вернуться в СВПД, если Иран пообещает переговоры по другим спорным вопросам - Хаменеи

Администрация США выражает готовность вернуться в соглашение с Ираном по атому (СВПД), если Тегеран будет согласен на переговоры по другим вызывающим споры темам, заявил в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По словам Хаменеи, слова которого приводят западные СМИ, Вашингтон предупреждал Тегеран, что "либо мы добавляем пункт (в СВПД - ИФ) о том, что в дальнейшем будут переговоры по ряду тем, либо никакого соглашения не будет".

США неоднократно заявляли, что хотели бы обсуждения с Тегераном таких тем, как иранская ракетная программа и дестабилизирующая, по мнению Вашингтона, деятельность Ирана на Ближнем Востоке. На обсуждении этих тем американская сторона настаивала и в прошлом - во время президентства Дональда Трампа.

Ранее в среду сообщалось, что Хаменеи раскритиковал США за упрямство на переговорах по возвращению Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД, а также - за нежелание выполнять обязательства перед Тегераном.

"На недавних переговорах по ядерной программе американцы упрямо отстаивали свою позицию. Когда они дают обещания, они говорят, что отменят санкции, но в реальности они этого не сделали и не сделают. Потом они говорят, что нужно добавить новые пункты в соглашения, которые уже существуют", - написал Хаменеи в твиттере.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЛИДЕР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]