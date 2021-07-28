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Дальнее зарубежье 28.07.2021 21:24

Мьянма может стать источником неограниченного распространения COVID-19 в регионе - ООН

Ситуация в Мьянме может привести к тому, что из этой страны будет бесконтрольно распространяться COVID-19, вызывающий очаги заражения по всему региону, заявил изданию The Guardian спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

"Мьянма превращается в супер-распространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, крайне летальны, крайне заразны..., это очень, очень опасно по всему спектру причин", - сказал он.

"Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация", - продолжил он.

По его словам, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. При этом, напомнил он, Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

В связи с этим Эндрюс призвал подтвердить действие резолюции СБ ООН, принятой в феврале и призывающей к прекращению огня в Мьянме. Он добавил, что международное сообщество, включая граничащие с Мьянмой страны, должно действовать быстро с целью избежать последствий бесконтрольного распространения COVID-19 на их границах.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 930 человек.

Тем временем, по данным The Guardian, программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование терпит неудачи, а государственная система здравоохранения перегружена. Сообщается о серьезных перебоях с поставками кислорода, медицинского оборудования, медикаментов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Мьянме за время пандемии выявили свыше 279,1 тыс. случаев заражения COVID-19, а более 7,8 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 194,4 тыс. человек.

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Тэги: МЬЯНМА, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]