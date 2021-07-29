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Финансы 29.07.2021 11:52

СК Mega Hayat приняли в ASA

Страховая компания «Mega Hayat», специализирующаяся на страхованию жизни, вступила в Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

«Mega Hayat, новая компания по страхованию жизни, вышедшая на местный страховой рынок, стала членом ASA. Решение о ее вступлении в ASA было принято вчера на заседании наблюдательного совета Ассоциации», - сообщили в ASA.

Как сообщалось ранее, решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 19 февраля 2021 года ОАО «Mega Hayat» была выдана лицензия на 5 лет.

Х.Насирзаде

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Тэги: ASA, СТРАХОВЩИК, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]