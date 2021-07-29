СК Mega Hayat приняли в ASA

Страховая компания «Mega Hayat», специализирующаяся на страхованию жизни, вступила в Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

«Mega Hayat, новая компания по страхованию жизни, вышедшая на местный страховой рынок, стала членом ASA. Решение о ее вступлении в ASA было принято вчера на заседании наблюдательного совета Ассоциации», - сообщили в ASA.

Как сообщалось ранее, решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 19 февраля 2021 года ОАО «Mega Hayat» была выдана лицензия на 5 лет.

Х.Насирзаде