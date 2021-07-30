КАМАЗ планирует построить сервисный центр в Карабахе

ПАО «КАМАЗ» планирует строительство сервисного центра в Карабахском регионе Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.
«Существующей сервисной сети в Азербайджане недостаточно. В КАМАЗ считают, что необходимо строительство сервисного центра в Азербайджане под автомобили К5. Уже имеются договоренности с Гянджинским автомобильным заводом о строительстве такого объекта в Карабахе», - отметил источник.
По его словам, соответствующий проект будет разработан и утвержден в ближайшее время, после этого начнется строительство современного сервисного центра.
В КАМАЗ намерены выйти с автомобилями поколения К5 на рынок Азербайджана и предложить его потребителям для достижения масштабных целей по развитию экономики и промышленности, повышению эффективности бизнеса азербайджанских компаний.
«Азербайджан сегодня является одним из важных для «КАМАЗа» экспортных рынков. Лидер российского грузового машиностроения готов многократно увеличить поставки и оказать содействие в достижении глобальных целей по развитию бизнеса, промышленности и экономики в Азербайджане», - подчеркнул источник.
Х.Насирзаде
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