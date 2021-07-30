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Карабах 30.07.2021 16:57

КАМАЗ планирует построить сервисный центр в Карабахе

ПАО «КАМАЗ» планирует строительство сервисного центра в Карабахском регионе Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник.

«Существующей сервисной сети в Азербайджане недостаточно. В КАМАЗ считают, что необходимо строительство сервисного центра в Азербайджане под автомобили К5. Уже имеются договоренности с Гянджинским автомобильным заводом о строительстве такого объекта в Карабахе», - отметил источник.

По его словам, соответствующий проект будет разработан и утвержден в ближайшее время, после этого начнется строительство современного сервисного центра.

В КАМАЗ намерены выйти с автомобилями поколения К5 на рынок Азербайджана и предложить его потребителям для достижения масштабных целей по развитию экономики и промышленности, повышению эффективности бизнеса азербайджанских компаний.

«Азербайджан сегодня является одним из важных для «КАМАЗа» экспортных рынков. Лидер российского грузового машиностроения готов многократно увеличить поставки и оказать содействие в достижении глобальных целей по развитию бизнеса, промышленности и экономики в Азербайджане», - подчеркнул источник.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАМАЗ, КАРАБАХ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]