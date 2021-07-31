Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего.

"Рядовой Шамиль Маис оглу Асланов предположительно погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По факту ведется расследование.

А.Салаева