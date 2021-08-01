Афганские военные заявляют о ликвидации более 250 талибов за сутки

За прошедшие сутки в боях с правительственными силами в Афганистане убито 254 боевиков движения "Талибан", еще 97 экстремистов ранены, сообщает пресс-центр Министерства обороны страны.

Ожесточенные бои шли за административные центры провинций Гильменд и Герат. Активные боевые действия также ведутся на территории провинций Газни, Кандагар, Фарах, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан, Кабул и Каписа.

В течение ночи в ходе боевых действий на территории города Лашкаргах, центра провинции Гильменд в результате операции и авиаудара 51 террорист, в том числе два их командира, были убиты, еще 49 ранены.

В субботу в результате авиаударов, нанесенных ВВС ИРА по позициям боевиков движения "Талибан" в районе населенного пункта Резишак уезда Инджил, а также населенного пункта Пули Малан на окраине центра провинции Герат, были убиты 66 террористов, еще 13 ранены, сообщил утром в воскресенье пресс-центр Минобороны Афганистана.