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Дальнее зарубежье 01.08.2021 10:15

Афганские военные заявляют о ликвидации более 250 талибов за сутки

За прошедшие сутки в боях с правительственными силами в Афганистане убито 254 боевиков движения "Талибан", еще 97 экстремистов ранены, сообщает пресс-центр Министерства обороны страны.

Ожесточенные бои шли за административные центры провинций Гильменд и Герат. Активные боевые действия также ведутся на территории провинций Газни, Кандагар, Фарах, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан, Кабул и Каписа.

В течение ночи в ходе боевых действий на территории города Лашкаргах, центра провинции Гильменд в результате операции и авиаудара 51 террорист, в том числе два их командира, были убиты, еще 49 ранены.

В субботу в результате авиаударов, нанесенных ВВС ИРА по позициям боевиков движения "Талибан" в районе населенного пункта Резишак уезда Инджил, а также населенного пункта Пули Малан на окраине центра провинции Герат, были убиты 66 террористов, еще 13 ранены, сообщил утром в воскресенье пресс-центр Минобороны Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]