В Турции локализованы 98 из 107 очагов лесных пожаров

За последние 3-4 дня в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, 9 продолжаются, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает агентство Anadolu.
Министр отметил, что начиная с 1 августа после полудня влажность воздуха в стране понизится до 10% и "в связи с этим необходимо быть еще более внимательными".
Пакдемирли также подчеркнул, что локализовать 98 из 107 лесных пожаров не каждому под силу.
"Мы все были свидетелями того, что в таких развитых странах, как США или Россия, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, бывало и по полгода, не могли потушить лесные пожары. Хочу обратиться также к недоброжелателям в социальных сетях и политике. Турция действительно одна из самых успешных стран в мире в области тушения лесных пожаров. Что бы вы ни говорили, вы не сможете препятствовать нашей борьбе", - сказал министр.
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