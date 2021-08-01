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Регион 01.08.2021 10:50

В Турции локализованы 98 из 107 очагов лесных пожаров

За последние 3-4 дня в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, 9 продолжаются, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает агентство Anadolu.

Министр отметил, что начиная с 1 августа после полудня влажность воздуха в стране понизится до 10% и "в связи с этим необходимо быть еще более внимательными".

Пакдемирли также подчеркнул, что локализовать 98 из 107 лесных пожаров не каждому под силу.

"Мы все были свидетелями того, что в таких развитых странах, как США или Россия, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, бывало и по полгода, не могли потушить лесные пожары. Хочу обратиться также к недоброжелателям в социальных сетях и политике. Турция действительно одна из самых успешных стран в мире в области тушения лесных пожаров. Что бы вы ни говорили, вы не сможете препятствовать нашей борьбе", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]