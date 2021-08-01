У юго-западных берегов Турции за 12 часов зафиксировано свыше 130 землетрясений

В Эгейском море у берегов района Датча провинции Мугла на юго-западе Турции за последние 12 часов произошло 131 землетрясение, передает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Магнитуда наиболее сильного землетрясения составила 5,5, наиболее слабого - 0,8.

AFAD круглосуточно отслеживает сейсмоактивность в Турции и на близлежащих территориях, отмечается в сообщении.