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Регион 01.08.2021 15:02

У юго-западных берегов Турции за 12 часов зафиксировано свыше 130 землетрясений

В Эгейском море у берегов района Датча провинции Мугла на юго-западе Турции за последние 12 часов произошло 131 землетрясение, передает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Магнитуда наиболее сильного землетрясения составила 5,5, наиболее слабого - 0,8.

AFAD круглосуточно отслеживает сейсмоактивность в Турции и на близлежащих территориях, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]