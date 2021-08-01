В Турции локализовали 111 лесных пожаров, в настоящий момент продолжается работа по тушению шести пожаров в трех провинциях страны, написал в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Anadolu.

"В тушении пожаров задействовано 13 самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 45 вертолетов, один беспилотный вертолет, 708 поливальных машин и водовозов, 120 экскаваторов и 4,8 тыс. человек", - отметил Пакдемирли.

По данным министра, три лесных пожара продолжаются в Мугле, два - в Анталье и один - в Тунджели.​​​​​​​