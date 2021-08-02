Азерсу потратит около 0,3 млн манатов на закупку запасных частей для центробежных насосов

ОАО "Азерсу" направит более 281 тыс. манатов на закупку запасных частей для центробежных насосов.

Согласно данным сайта etender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ОАО "Kaskad-Hidro".

Стоимость договора - 281,323 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков