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Инфраструктура и тендеры 02.08.2021 11:48

Азерсу потратит около 0,3 млн манатов на закупку запасных частей для центробежных насосов

ОАО "Азерсу" направит более 281 тыс. манатов на закупку запасных частей для центробежных насосов.

Согласно данным сайта etender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ОАО "Kaskad-Hidro".

Стоимость договора - 281,323 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, НАСОСЫ, ЗАПЧАСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]