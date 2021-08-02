В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. новых случаев COVID-19, 785 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 508 случаев, умерли за сутки 785 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 тыс. 508 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 192 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 785 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 75, в Санкт-Петербурге - 60, в Краснодарском крае - 34. По выздоровлении выписаны 14 тыс. 893 человека.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 330 новых случаев COVID-19, 2 тыс. 881 пациент выздоровел.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 914 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 596.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 312 тыс. 185 случаев коронавирусной инфекции, 160 тыс. 137 умерших и 5 млн 640 тыс. 783 выписанных.