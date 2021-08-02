В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. новых случаев COVID-19, 785 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 508 случаев, умерли за сутки 785 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 тыс. 508 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 192 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 785 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 75, в Санкт-Петербурге - 60, в Краснодарском крае - 34. По выздоровлении выписаны 14 тыс. 893 человека.
В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 330 новых случаев COVID-19, 2 тыс. 881 пациент выздоровел.
В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 914 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 596.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 312 тыс. 185 случаев коронавирусной инфекции, 160 тыс. 137 умерших и 5 млн 640 тыс. 783 выписанных.
Глава Минобороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации ВС Армении на границе
Замминистра МЧС Азербайджана отправился в Турцию для координации тушения лесных пожаров
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на Нахчыванском направлении -Минобороны
ГНФАР за 7 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 29%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 7 месяцев увеличились на 2%
Денежная база в Азербайджане за 7 месяцев увеличилась на 4,8%, в июле - на 2,97%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 198 млн - университет Хопкинса
Белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину и находится под охраной японских властей
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Выпускник БВШН поступили в 13 известных зарубежных вузов
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог