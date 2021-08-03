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News Corp. приобретет аналитический сервис OPIS за $1,15 млрд

Американская медиакомпания News Corp. (SPB: NWS), владеющая среди прочего The Wall Street Journal и MarketWatch, купит цифровой аналитический сервис Oil Price Information Service (OPIS) у S&P Global Inc. и IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. за $1,15 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

"OPIS станет фундаментом для растущего цифрового бизнеса в сегменте сырьевых товаров, энергетики и возобновляемых источников энергии", - заявил главный исполнительный директор News Corp. Роберт Томсон.

В сообщении компании говорится, что информация сервиса будет интегрирована в такие проекты News Corp., как Dow Jones Business, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires и Factiva.

Компания ожидает, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2021 года.

Котировки бумаг News Corp. растут на 0,5% в ходе торгов на бирже Nasdaq в понедельник. Рыночная стоимость компании с начала года увеличилась на 37,7%.

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Тэги: США, МЕДИАКОМПАНИЯ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]