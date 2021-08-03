Землетрясение магнитудой 5 произошло на западе Турции

Землетрясение произошло во вторник у западного побережья Турции, сообщает издание "Дейли сабах" со ссылкой на данные местной сейсмологической службы.

Согласно ее информации, магнитуда подземных толчков оценивалась в 5 баллов. Очаг землетрясения зафиксирован в 55 км от города Датча в провинции Мугла. В последние дни эта провинция страдает от сильных природных пожаров.

Данных о пострадавших или нанесенном ущербе пока не поступало.

У турецкого побережья в районе города Датча на выходных также зарегистрировали землетрясение, тогда его магнитуда составила 5,5.

Турция борется в настоящее время с еще одной стихией - природными пожарами. По состоянию на вторник, очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях страны.