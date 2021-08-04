ЕЭК улучшила прогноз роста совокупного ВВП стран ЕАЭС в 2021 г. до 3,8% с 3,2%

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает рост совокупного ВВП стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2021 года на 3,8%.
"Мы ожидаем рост ВВП Союза в 2021 году на 3,8% после сокращения на 2,9% в 2020 году", - сообщила помощник председателя ЕЭК Ия Малкина на брифинге в среду.
В начале года комиссия прогнозировала рост ВВП стран союза в 2021 году на 3,2%.
"Экономики Казахстана и России предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года и могут выйти на докризисные уровни уже во втором полугодии 2021 года", - отметил Малкина. Она также сообщила, что в Белоруссии темпы роста ВВП оказались лучше ожиданий ЕЭК: по итогам первого полугодия рост составил 3,3%.
"В Армении и Киргизии восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года", - добавила Малкина.
Как сообщалось, промежуточный прогноз Минэкономразвития РФ по росту российской экономики в 2021 году равняется 3,8%. Министерство публиковало эти ожидания в июле, в конце августа планирует их уточнить.
Рост ВВП РФ в I полугодии, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% по сравнению с I полугодием 2020 года.
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