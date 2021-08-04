Власти Макао в Китае протестируют жителей на COVID-19, ограничат работу развлекательной сферы

Администрация специального административного района КНР Макао после выявления четырех случаев COVID-19 возьмет у населения района - более 600 тыс. человек - анализы на возможное наличие коронавируса, сообщает в среду телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".
С этой целью в городе организуют 41 станцию тестирования, которые будут работать в круглосуточном режиме три дня. Запись на сдачу анализов не требуется.
Также власти объявили, что закроют кинотеатры, театры, спортивные залы, боулинг, массажные салоны, бары и ночные клубы. "Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что также возникли опасения, что скоро закроются казино - локомотив экономики Макао - в том случае, если вспышку коронавируса не удастся сдержать.
К данному моменту в Макао зарегистрировали всего 59 случаев COVID-19, без летальных исходов. Однако в прошлом году местные казино на две недели прекращали работу, однако теперь - из-за мировых ограничений на путешествия - не работают в полную силу.
Ранее были обнародованы данные Госкомздрава КНР, согласно которым коронавирус продолжает распространяться в Китае: так, в минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны.
Однако в Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что на 3 августа в Китае сделаны 1,7 млрд прививок от COVID-19.
Тем временем, выяснилось, что в Ухани (провинция Хубэй) и Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань - выявлен случаи заболевания, вызванные штаммом "дельта". Этот штамм также обнаружен в Нанкине (провинция Цзянсу), который стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны.
По информации издания "Глобал таймс", власти Чжанцзяцзе наказали 20 представителей местной администрации, системы здравоохранения, сотрудников шоу для туристов за беспечное отношение к новой вспышке коронавируса.
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу – Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана посетил новые воинские части на освобожденных территориях
Михалко назначен новым главой представительства ЕС в Азербайджане
Эксперты пересматривают прогнозы цен на природный газ в США в сторону повышения
ЕЭК улучшила прогноз роста совокупного ВВП стран ЕАЭС в 2021 г. до 3,8% с 3,2%
ФБР и Европол подключились к расследованию хакерской атаки против системы записи на вакцинацию в Италии
Комбинация "Спутника Лайт" с вакцинами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокий профиль безопасности - РФПИ
В Азербайджане вновь рост новых случаев COVID-19, скончались пять человек
Глава ВОЗ призывает установить временный мораторий на вакцинирование от COVID-19 третьей дозой
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог