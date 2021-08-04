Власти Макао в Китае протестируют жителей на COVID-19, ограничат работу развлекательной сферы

Администрация специального административного района КНР Макао после выявления четырех случаев COVID-19 возьмет у населения района - более 600 тыс. человек - анализы на возможное наличие коронавируса, сообщает в среду телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

С этой целью в городе организуют 41 станцию тестирования, которые будут работать в круглосуточном режиме три дня. Запись на сдачу анализов не требуется.

Также власти объявили, что закроют кинотеатры, театры, спортивные залы, боулинг, массажные салоны, бары и ночные клубы. "Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что также возникли опасения, что скоро закроются казино - локомотив экономики Макао - в том случае, если вспышку коронавируса не удастся сдержать.

К данному моменту в Макао зарегистрировали всего 59 случаев COVID-19, без летальных исходов. Однако в прошлом году местные казино на две недели прекращали работу, однако теперь - из-за мировых ограничений на путешествия - не работают в полную силу.

Ранее были обнародованы данные Госкомздрава КНР, согласно которым коронавирус продолжает распространяться в Китае: так, в минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны.

Однако в Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что на 3 августа в Китае сделаны 1,7 млрд прививок от COVID-19.

Тем временем, выяснилось, что в Ухани (провинция Хубэй) и Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань - выявлен случаи заболевания, вызванные штаммом "дельта". Этот штамм также обнаружен в Нанкине (провинция Цзянсу), который стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны.

По информации издания "Глобал таймс", власти Чжанцзяцзе наказали 20 представителей местной администрации, системы здравоохранения, сотрудников шоу для туристов за беспечное отношение к новой вспышке коронавируса.