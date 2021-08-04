Еврокомиссия объявила о дополнительной помощи охваченным лесными пожарами странам

Европейская комиссия (ЕК) организует помощь регионам Средиземноморья и Западных Балкан в борьбе с продолжающимися лесными пожарами, сообщила в среду в Брюсселе пресс-служба ЕК.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы направлять помощь, пока бушуют пожары по всей Европе. Я благодарю Кипр, Чехию, Францию, Словению и Нидерланды за быстрое предоставление пожарных самолетов, вертолетов и команд пожарных для поддержки стран, сильно пострадавших от лесных пожаров", - приводятся в коммюнике ЕК слова члена Еврокомиссии по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

По его мнению, "это отличный пример солидарности ЕС в трудные времена".

В сообщении ЕК указывается, что в пострадавшие районы Италии направляются два пожарных самолета Canadair из Франции, которые уже в среду начнут операцию по тушению пожаров. Кипр предоставил два пожарных самолета и пожарную команду для помощи Греции в пожаротушении. Чехия и Нидерланды направят два вертолета для поддержки противопожарных операций в Албании. Команду из 45 пожарных отправляет в Северную Македонию Словения.

В документе объясняется, что вся эта помощь мобилизуется через механизм гражданской защиты ЕС при финансировании Европейской комиссией не менее 75% транспортных расходов.

Эта поддержка, сообщают в Брюсселе, является дополнением к координируемым ЕС противопожарным операциям, которые в настоящее время продолжаются в Турции, а также проводились на итальянской Сардинии в конце июля.

Спутниковые карты со спутника для управления чрезвычайными ситуациями программы ЕС Copernicus по наблюдению за Землей оказывают экстренным службам дополнительную помощь в координации операций.

"Круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского союза находится в постоянном контакте с органами гражданской защиты стран, пострадавших от пожаров, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять помощь ЕС", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.