Пашинян нанесет визит в Иран 5 августа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа посетит Иран с рабочим визитом, сообщила пресс-служба армянского правительства.
Пашинян встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, говорится в сообщении.
Премьер Армении будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Ирана.
Это первый зарубежный визит Пашиняна после того, как он вновь был назначен премьер-министром Армении.
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