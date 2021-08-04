Пашинян нанесет визит в Иран 5 августа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа посетит Иран с рабочим визитом, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Пашинян встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, говорится в сообщении.

Премьер Армении будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Ирана.

Это первый зарубежный визит Пашиняна после того, как он вновь был назначен премьер-министром Армении.