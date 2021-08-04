Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown

Два противоминных корабля класса Sandown "Рэмзи" и "Блит" официально закончили службу в рядах Королевского военно-морского флота Великобритании и в ближайшем времени будут переданы Украине, сообщает пресс-служба флота в среду.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тысяч миль в течение 21 года для "Рэмзи", и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блита", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", - говорится в сообщении.

После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины, отметили в пресс-службе.