Тимановская прибыла в Польшу

Авиалайнер с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, вылетевший из Вены, приземлился в среду вечером в Варшаве, свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.
Тимановская вылетела в Польшу из Австрии ранее в среду. В Вену она прибыла из японской столицы Токио рейсом авиакомпании Austrian Airlines в 11:15 по местному времени.
Изначально планировалась, что Тимановская вылетит из Токио в Варшаву, где ей предоставили гуманитарную визу. По информации источников, она должна была вылететь в Польшу рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines в 10:20 утра по местному времени, однако планы были изменены из соображений безопасности и по согласованию с представителями польского дипкорпуса в Токио.
Как сообщалось, Тимановскую на полицейском автомобиле доставили из посольства Польши в Токио в аэропорт. В сопровождении нескольких чиновников она прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, которые отслеживали ее действия и передвижения.
Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений со спортсменкой решили включить в эстафету 4 по 400 метров.
НОК Белоруссии позже отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская была заявлена на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.
Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в минувшее воскресенье, что Тимановскую "насильно вывозят из Токио", ее привезли в аэропорт. Позже фонд сообщил о том, что "глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской".
По сообщениям СМИ, представители белорусской делегации доставили Тимановскую в аэропорт Токио для отправки на родину, однако там она обратилась за защитой к полиции. Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио под охраной полиции. Затем ееперевезли в посольство Польши в Японии, где спортсменка обратилась с просьбой о политическом убежище.
Позже Польша предоставила белорусской спортсменке гуманитарную визу.
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование деятельности белорусской делегации, связанное со скандалом вокруг Тимановской, и уже создал специальную комиссию, сообщил представитель МОК Марк Адамс.
В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Беларусив отношении Тимановской является недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.
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