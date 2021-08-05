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Регион 05.08.2021 13:03

Володин обсудил с избранным президентом Ирана развитие отношений Москвы и Тегерана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и избранный президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг обсудили развитие российско-иранских отношений, а также межпарламентского взаимодействия двух стран, сообщили журналистам в думской пресс-службе.

"Межпарламентские отношения двух стран эффективно развиваются в различных форматах. Правильно сделать все для того, чтобы эта динамика сохранялась", - процитировали слова Володина в пресс-службе в четверг.

На встрече Володин передал Раиси поздравление, теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Володин по поручению президента РФ в четверг прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации Раиси. Президент Ирана в свою очередь передал слова благодарности Путину, отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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