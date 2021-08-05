Володин обсудил с избранным президентом Ирана развитие отношений Москвы и Тегерана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и избранный президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг обсудили развитие российско-иранских отношений, а также межпарламентского взаимодействия двух стран, сообщили журналистам в думской пресс-службе.

"Межпарламентские отношения двух стран эффективно развиваются в различных форматах. Правильно сделать все для того, чтобы эта динамика сохранялась", - процитировали слова Володина в пресс-службе в четверг.

На встрече Володин передал Раиси поздравление, теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Володин по поручению президента РФ в четверг прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации Раиси. Президент Ирана в свою очередь передал слова благодарности Путину, отметили в пресс-службе.