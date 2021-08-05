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СНГ 05.08.2021 16:26

ОДКБ проведет серию учений в Таджикистане на фоне обострения ситуации в Афганистане

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью в Таджикистане рядом с афганской границей серию учений, в том числе с участием разведывательных подразделений, сообщил представитель ОДКБ.

"В октябре вблизи таджикско-афганской границы в плановом порядке состоятся учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021", которые пройдут по единому замыслу", - сказал "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сказал Зайнетдинов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]