ОДКБ проведет серию учений в Таджикистане на фоне обострения ситуации в Афганистане

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью в Таджикистане рядом с афганской границей серию учений, в том числе с участием разведывательных подразделений, сообщил представитель ОДКБ.
"В октябре вблизи таджикско-афганской границы в плановом порядке состоятся учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021", которые пройдут по единому замыслу", - сказал "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, в ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сказал Зайнетдинов.
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