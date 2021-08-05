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Оборона 05.08.2021 16:10

В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021"

В акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021", которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии, сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в четверг.

"Отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса судна ВМС Румынии "Александру Катанеану", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планом проведения учений, военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии. Основные усилия в ходе учений будут сосредоточены на синхронизацию действий водолазов общей многонациональной тактической группы и ознакомления со спецификой водолазного дела разных стран с последующим внедрением ее в ходе выполнения совместных задач.

"В дальнейшем задачи будут усложняться. Впереди участников ждет отработки операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и т.д.", - заявил по этому поводу начальник поисково-спасательной службы Военно-морских сил ВС Украины, руководитель украинской составляющей обучения капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

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Тэги: УКРАИНА, ЧЕРНОЕ/МОРЕ, ВМС, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]