Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется - Мурашко

В России стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, прирост пациентов замедляется, сообщил в четверг министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства.

Мурашко добавил, что замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом в других субъектах страны "ситуация остается напряженной", отмечается рост числа пациентов.

Тревогу по числу инфицированных у властей вызывают республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край.