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СНГ 05.08.2021 19:12

Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется - Мурашко

В России стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, прирост пациентов замедляется, сообщил в четверг министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства.

Мурашко добавил, что замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом в других субъектах страны "ситуация остается напряженной", отмечается рост числа пациентов.

Тревогу по числу инфицированных у властей вызывают республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]