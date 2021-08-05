Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется - Мурашко

В России стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, прирост пациентов замедляется, сообщил в четверг министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства.
Мурашко добавил, что замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом в других субъектах страны "ситуация остается напряженной", отмечается рост числа пациентов.
Тревогу по числу инфицированных у властей вызывают республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край.
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