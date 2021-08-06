ГААД приступил к строительству кольцевой дороги в Лачинский район в обход города Лачин

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) начало строительство альтернативной кольцевой автодороги в Лачинский район.

"Стартовало строительство автодороги в освобожденный от оккупации Лачинский район в объезд города Лачин протяженностью 23 км", - заявил на пресс-конференции замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог ГААД Хидаят Рустамов.

По его словам, альтернативная дорога будет состоять из двух полос движения.

"В настоящее время ведущая в город Лачин дорога находится под контролем российских миротворцев. По этой причине мы приступили к строительству кольцевой дороги в обход города для обеспечения свободного движения", - подчеркнул замначальника управления.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря 2020 года объявил об освобождении Лачинского района от армянской оккупации.

Э.Шафиев