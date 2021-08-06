Azeristiliktachizat направит свыше 0,2 млн манатов на закупку газового оборудования

ОАО "Azeristiliktechizat" направит около 207 тыс. манатов на закупку газового оборудования и запасных частей к ним.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, "Azeristiliktechizat" заключил соответствующий контракт с ООО "Enerji-N".

Стоимость договора составляет 206 тыс. 736 манатов.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Б.Рустамбеков