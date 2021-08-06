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Инфраструктура и тендеры 06.08.2021 15:27

Azeristiliktachizat направит свыше 0,2 млн манатов на закупку газового оборудования

ОАО "Azeristiliktechizat" направит около 207 тыс. манатов на закупку газового оборудования и запасных частей к ним.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, "Azeristiliktechizat" заключил соответствующий контракт с ООО "Enerji-N".

Стоимость договора составляет 206 тыс. 736 манатов.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERISTILIKTACHIZAT, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]