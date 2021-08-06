Боррель приветствовал приостановку авиарейсов из Ирака в Белоруссию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсудил в пятницу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном ситуацию на границе Литвы и Белоруссии.
"Приветствуется прекращение полетов из Ирака в Белоруссию. В наших общих интересах предотвратить инструментализацию мигрантов и защитить их от злоупотреблений со стороны преступных сетей", - написал в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Накануне со ссылкой на посла ЕС в Ираке Мартина Хата сообщалось, что полеты авиакомпании Iraqi Airways в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.
ЕС в последнее время начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак снизить количество полетов в Минск.
В последнее время пассажирские рейсы из Ирака в Минск должны были осуществляться не только из Багдада, но и из Басры, Эрбиля и Сулемании.
В этом году из Белоруссии в Литву через границу перешли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".
"Мы приветствуем решение о приостановке авиарейсов из Ирака в Белоруссию. В настоящий момент мы поддерживаем расширение дипломатических усилий в отношении иракской стороны", - заявила в минувший четверг на брифинге в Брюсселе Набила Массрали, официальный представитель Борреля.
"Иракская сторона подтвердила своё намерение заниматься этой ситуацией", - сказала Массрали.
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