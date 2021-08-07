В США от COVID-19 вакцинировали половину населения страны - Белый дом

В США от коронавируса COVID-19 полностью вакцинировали к настоящему моменту 50% населения, сообщил в пятницу на своей странице в Твиттере директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар.
"50% американцев (всех возрастов) теперь полностью вакцинированы. Продолжайте в том же духе!" - написал доктор Шахпар.
В мае сообщалось, что половина всего взрослого населения США получила обе дозы вакцины против коронавируса.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно в течение последней недели делали в среднем около 699 тыс. уколов.
В США разрешены к применению вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Janssen.
На данный момент в США полностью вакцинированы более 165 млн жителей и более 193 млн жителей получили как минимум одну дозу вакцины.
Всего за весь период пандемии в США было зарегистрировано более 36 млн случаев заражения коронавирусом и около 632 тыс. смертей от заболевания. От болезни вылечились порядка 29,8 млн человек.
В Турцию через территорию Грузии вошли 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана - Чавушоглу
Представители ВМС Азербайджана приняли участие в международных курсах
В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе
Турецкая верфь построит аварийно-спасательное судно ледового класса для Морспасслужбы
ТШО приостанавливает перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе из-за COVID-19
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
SpaceX завершила сборку космического корабля Starship
Авторы Youtube канала VMedia: «Мы уверены, что нам не придётся платить даже один цент»
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог