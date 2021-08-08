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Регион 08.08.2021 16:53

Акаев вылетел в Москву после допроса в Бишкеке по уголовному делу о золоторудном месторождении - помощник

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев вылетел в Москву, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" его помощник Болот Джанузаков.

"Акаев сегодня вылетел из Бишкека в Москву. При необходимости, если будет необходимость со стороны следственных органов, он может вернуться обратно", - сказал Джанузаков.

По его словам, Акаев был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о золоторудном месторождении "Кумтор".

"Никаких обвинений ему предъявлено не было", - отметил Джанузаков.

2 августа бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране, прибыл в Бишкек для дачи показаний по делу о "Кумторе". После допроса в ГКНБ он был отпущен.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]