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Дальнее зарубежье 08.08.2021 18:47

Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

Движение "Талибан" в воскресенье объявило о захвате города Талукана - центра провинции Тахар на северо-востоке страны.

"Поздно вечером столица провинции Тахар была захвачена со всеми ее объектами - резиденция губернатора, штаб полиции, разведывательный центр, тюрьма и все государственные учреждения", - сообщил в Twitterпресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Официальные власти Афганистана и провинции пока не комментировали это заявление.

Ранее утром в воскресенье Муджахид сообщал о том, что талибы захватили центры провинций Сари-Пуль и Кундуз. Однако позже представители афганской армии заявили о проводимой спецназом операции по зачистке города Кундузот боевиков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]