Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

Движение "Талибан" в воскресенье объявило о захвате города Талукана - центра провинции Тахар на северо-востоке страны.

"Поздно вечером столица провинции Тахар была захвачена со всеми ее объектами - резиденция губернатора, штаб полиции, разведывательный центр, тюрьма и все государственные учреждения", - сообщил в Twitterпресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Официальные власти Афганистана и провинции пока не комментировали это заявление.

Ранее утром в воскресенье Муджахид сообщал о том, что талибы захватили центры провинций Сари-Пуль и Кундуз. Однако позже представители афганской армии заявили о проводимой спецназом операции по зачистке города Кундузот боевиков.