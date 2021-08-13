Facebook отложил возвращение сотрудников в офисы в США до января

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, отложила возвращение сотрудников в офисы в США как минимум до января 2022 года из-за сохраняющихся опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта".
"Данные, а не даты, - вот, что определяет наш подход к возвращению в офис", - говорится в сообщении компании.
"С учетом последних данных, указывающих на рост числа случаев заражения коронавирусом на основе варианта "дельта", наши команды в США не должны будут возвращаться в офис до января 2022 года. Мы ожидаем, что подобный сценарий будет также применяться в ряде стран за пределами США. Мы продолжаем следить за ситуацией и вести совместную работу с экспертами, чтобы убедиться, что наши планы по возвращению в офис ставят в приоритет безопасность каждого", - сказано в сообщении Facebook.
Компания изначально планировала вернуть около 50% сотрудников в офисы в США к сентябрю, а полностью вернуться к офисному режиму работы к октябрю. Facebook также сообщила, что будет требовать у сотрудников вакцинироваться и носить маски в офисах в США.
Перенос планов соответствует решениям других крупных американских технологических компаний - Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. Крупные работодатели оценивают риски возвращения сотрудников в офисы, в строительство которых они инвестировали миллиарды долларов, пишет MarketWatch.
Акции Facebook в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,1%.
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