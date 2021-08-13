Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.08.2021 23:50

Facebook отложил возвращение сотрудников в офисы в США до января

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, отложила возвращение сотрудников в офисы в США как минимум до января 2022 года из-за сохраняющихся опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта".

"Данные, а не даты, - вот, что определяет наш подход к возвращению в офис", - говорится в сообщении компании.

"С учетом последних данных, указывающих на рост числа случаев заражения коронавирусом на основе варианта "дельта", наши команды в США не должны будут возвращаться в офис до января 2022 года. Мы ожидаем, что подобный сценарий будет также применяться в ряде стран за пределами США. Мы продолжаем следить за ситуацией и вести совместную работу с экспертами, чтобы убедиться, что наши планы по возвращению в офис ставят в приоритет безопасность каждого", - сказано в сообщении Facebook.

Компания изначально планировала вернуть около 50% сотрудников в офисы в США к сентябрю, а полностью вернуться к офисному режиму работы к октябрю. Facebook также сообщила, что будет требовать у сотрудников вакцинироваться и носить маски в офисах в США.

Перенос планов соответствует решениям других крупных американских технологических компаний - Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. Крупные работодатели оценивают риски возвращения сотрудников в офисы, в строительство которых они инвестировали миллиарды долларов, пишет MarketWatch.

Акции Facebook в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, FACEBOOK, ОФИСЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Аккаунты экс-президента Трампа в Facebook и Instagram по-прежнему заблокированы, подтвердил представитель компании Facebook не стал отменять блокировку аккаунтов Трампа Facebook увеличила чистую прибыль в I квартале на 94% благодаря высоким рекламным доходам Facebook за три года заплатит $1 млрд за новостной контент Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]